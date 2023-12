Stem Steven Lefebvre tot Krak van Wielsbeke

Op 10 juni sloeg het noodlot toe voor Steven Lefebvre (51). “Op zijn fiets kreeg hij een hartstilstand en kwam in het kanaal terecht. Er volgde een lange reanimatie”, vertelt zijn echtgenote Inge. “Hij is nu volop aan het revalideren. Er is progressie maar er is hersenschade. Omdat we voelen dat hij heel hard gemist wordt in de gemeente wilden we voor hem deze nominatie aanvaarden.” “Zijn grootste realisatie is het sportcentrum”, zegt zijn collega en vriend bij de sportdienst Clint Delaere. “Hij werkte dag en nacht om naast een nieuw zwembad ook een nieuwe sporthal te krijgen. Zonder hem was deze er niet gekomen. Steven is ook heel actief bij de basketclub van Wielsbeke.” (ELD)

Steven Lefebvre is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

