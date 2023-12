Stem Stephane Moeneclay tot Krak van Komen-Waasten

Stephane Moeneclaey (52) uit Komen is barman in het MJC van Komen-Waasten. Van opleiding is hij chef-kok en bezit het einddiploma HoReCa. Hij is heel actief in het verenigingsleven. Zo is hij lid van Les Marmousets en al vele jaren beheerder van het jeugdhuis. Ook is hij ondervoorzitter van Rêve et Vie van Home Paul Demade en fervente wandelaar bij Les Joyeux Randonneurs. Ook Sinterklaas en de Kerstman zijn voor hem geen onbekenden.

Een helpende hand bieden aan kinderen die ongelukkig zijn in bepaalde situaties en naar Andalousië trekken, is zijn ultieme droom. “Ik wil de verenigingen blijven ondersteunen waar dat nodig is, zodat iedereen op de gemeente zijn sport of hobby kan beoefenen.” (ZB)

