Stem Stefanie Syoen tot Krak van Lichtervelde

Stefanie Syoen (36) woont samen met haar echtgenoot Tom Broucke (36) en hun twee kindjes Vic (9) en Nona (7) in de Molenlaan. Stefanie is voorzitter van de harmonie De Burgersgilde. “Ik trek mij binnen vzw De Burgersgilde al enkele jaren de bestuurstaken aan, maar dat doe ik zeker niet alleen”, benadrukt Stefanie. “Ik vind het leuk om met ons bestuur uitdagingen aan te gaan, maar kan evenveel plezier beleven aan de organisatie van een gewoon voorjaarsconcert.”

“Ik kan hier meteen een heel team aan vrijwilligers binnen onze vereniging opsommen die de titel van Krak minstens even hard verdienen!” (JW)

Stefanie Syoen is genomineerd voor Krak van Lichtervelde

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

