Stem Stefanie Decleyre tot Krak van Ieper

Stefanie Decleyre (31) is mantelzorger van haar ex-vriend Benjamin Debergh, die in 2015 getroffen werd door een zwaar arbeidsongeval. Samen met haar verloofde en twee kinderen vormen ze een warm gezin. “Mantelzorgen kan je niet alleen. Deze eer wil ik delen met het hele netwerk rondom Benjamin: zijn ouders, broers en zus, het Havenhuis, mijn partner en mijn ouders. Onze vrienden, buren en (schoon)families, die ons altijd met open armen ontvangen. Deze nominatie wil ik daarnaast opdragen aan álle mantelzorgers, die een stukje van hun leven geven aan hun geliefde. Het is graag zien, het is loslaten, maar ook een beetje blijven vasthouden. Het beste voor hebben met anderen. Laat daar wat meer van zijn in deze samenleving!” (LBR)

Stefanie Decleyre is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

