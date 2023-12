Stem Sofie Defever tot Krak van Oostende

Sofie Defever is een bezige bij. In De Branding, school voor buitengewoon onderwijs, is ze leerlingenbegeleider. Daarnaast volgt ze in de muziekschool klassieke zang en is ze lid van het koor Gaudi Canticorum. De moeder van vijf eigen kinderen en twee pleegkinderen is ook vrijwilliger op de Paulusfeesten en helpt bij waterpoloclub ROSC. Het meest bekend is ze van haar Zwammadammen, een groepje vrienden die het hele jaar door zwemmen in zee. “Het is mijn bedoeling om te tonen dat vrouwen er uit zien zoals ze zijn. Ik probeer die ‘body positivity’ uit te dragen en door de vele positieve reacties vinden we het niet erg om ons in badpak te tonen”, zegt Sofie. Over haar nominatie: “Ik ken de verkiezing en ben verrast. En uiteraard ook wel geflatteerd.” (EFO)

Sofie Defever is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

