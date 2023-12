Stem Sofie Callemeyn tot Krak van Jabbeke

Kaas- en zuivelboerderij Baliehof won eind oktober op de World Cheese Awards in Noorwegen een zilveren medaille voor haar Houtlandse Asschekaas. “Je kunt deze kaas het best herkennen aan zijn blauw-grijs laagje as in het midden. Het eigenzinnige recept voor de kaas komt van de hand van mijn mama Krista Stroo”, zegt Sofie Callemeyn, die samen met haar man Matthias de zaak overnam van haar ouders. “De commentaren, uit zowat alle hoeken van de wereld, waren lovend. Naast deze bijzondere tweede plaats zijn we ook heel trots op de andere medailles die we in diverse categorieën in ontvangst mochten nemen. Het harde werk werpt zijn vruchten af.” (BC)

