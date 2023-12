Stem Slash Depover tot Krak van Menen

Slash Depover (28) is van bij zijn geboorte slechtziend, maar dat houdt hem niet tegen om als mooimaker zwerfvuil op te ruimen in zijn eigen buurt. “Glimmende blikjes kan ik goed zien liggen, maar als slechtziende is het moeilijk om niet in irritante hondendrollen te stappen”, zei hij begin dit jaar in onze krant. “Ondertussen zocht ik vrijwilligerswerk dat beter bij mij past. Ik help in de keuken van een bioboerderij en speel piano voor de bewoners van woonzorgcentra. Ik ga in een leefgroep schaken met mindervalide mensen en in de bibliotheek neem ik deel aan de babbels voor anderstaligen. Anderen helpen is voor mij een manier om mezelf verder te ontwikkelen”, aldus Slash. (CB)

Slash Depover is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Slash Depover