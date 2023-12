Stem Serge Debrauwere tot Krak van Kortrijk

Gepensioneerde Kortrijkzaan Serge Debrauwere (70) is als vrijwilliger erg actief. De Oxfam Bookshop werd een van zijn stokpaardjes naast zijn engagement bij de Kortrijkse Gidsenkring. In beide verenigingen neemt hij verantwoordelijkheid en is hij een van de trekkers. “De Oxfam Bookshop wordt gerund door een collectief van vrijwilligers. Tweedehandse boeken, cd’s, lp’s, dvd’s en wat brocante worden er aan interessante prijzen aangeboden.” Serge neemt daarbij een voortrekkersrol op zich, als organisator en link met Oxfam Brussel. Als bestuurslid van de Kortrijkse Gidsenkring is Serge ook heel actief: “Ik ben verantwoordelijke uitgever van het magazine en behartig verder de sociale media en het ledenbestand.” (SJK)

Serge Debrauwere is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

