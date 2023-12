Stem Senna Dewulf tot Krak van Izegem

Balletdanser Senna Dewulf (20) is altijd al een globetrotter geweest, met onder andere langdurige verblijven op balletscholen in Nederland en Rusland. Ook in 2023 heeft hij heel wat gepresteerd. Zo waren er in februari de uitzendingen van het VRT1-programma The Greatest Dancer, waarin hij een gesmaakte kandidaat was. Later op het jaar werd hij dan weer toegelaten bij het Tulsa Ballet in de VS. “De tv-show was een heel leuke ervaring en ik kijk er met plezier op terug. Op het moment van de uitzendingen was ik aan het toeren om auditie te doen voor verschillende balletgezelschappen”, aldus Senna. “Het was een drukke periode, maar ze heeft haar vruchten afgeworpen. Momenteel sta ik met Tulsa Ballet op de planken met het stuk ‘De Notenkraker’.” (vadu)