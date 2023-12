Stem Saskia Haché tot Krak van Oostkamp

Saskia Haché (46) uit de Kortrijksestraat in Oostkamp was vele jaren bezig met amateurfotografie en zette in 2012 de stap naar een professionele opleiding tot beroepsfotograaf. Als fotografe is ze ook actief bij vzw Boven de Wolken waar ze een laatste tastbare herinnering biedt. “Ook als sterrenouder ben je heel trots en wil je alles voor eeuwig vastleggen. Het leren leven met het verlies van je baby vraagt heel veel tijd. Het is een periode met een rollercoaster van gevoelens. Instorten, veel huilen, opnieuw durven lachen en het maken van herinneringen. Dat laatste willen ik voor jullie doen.” Daarnaast is ze ook actief bij KSA Ten Rode. (GST)

Saskia Haché is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

