Stem Sam Vancauwenberghe tot Krak van Wingene

Sam Vancauwenberghe (39), echtgenote Vicky Herman (40) en dochtertje Aukje (11) zijn echte dierenvrienden. Dag en nacht staat het gezin klaar om dieren in nood te helpen. “De dieren helpen die het nodig hebben, hoort bij ons levensdoel”, weet Sam. “Als er honden of katten verloren gelopen zijn, dan doen wij er alles aan om het dier terug met zijn baasje te verenigingen. We werken ook nauw samen met het opvangcentrum Het Blauwe Kruis in Brugge. Vaak komen katten bij ons terecht. Wij verzorgen de dieren en zoeken een goede thuis. Deze nominatie kwam totaal onverwacht. Ik sta niet graag in de belangstelling, maar het doet wel deugd om genomineerd te zijn.” (NS)

Sam Vancauwenberghe is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

