Stem Rudi Ailliet tot Krak van Tielt

Duivel-doet-al Rudi Ailliet (70) is een gevestigde waarde in het Tieltse verenigingsleven. Niet alleen is de gewezen leerkracht Duits-Nederlands en oud-medewerker van deze krant voorzitter van koninklijke harmonie Vermaak Na Arbeid, Rudi is ook penningmeester van scrabbleclub Blanco, lid van een organiserende werkgroep van oud-leerkrachten van De Bron en ondervoorzitter van de Tieltse Perskring. Hij zetelt binnen de cultuurraad van de stad ook in de werkgroep Identiteit en de werkgroep Podiumkunsten. Voorts is hij een graag geziene moderator bij gespreksavonden of politieke debatten. Hij woont met zijn vrouw Marie-Rose Vermeersch in de Oude Pittemstraat. “Vraag me niet te kiezen, want ik geniet echt van al die sociale contacten.” (SV)