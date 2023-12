Stem Rowan Mommerency tot Krak van Nieuwpoort

Als lid van Marathon Atletiek Club Westhoek (MACW) heeft hoogspringer Rowan Mommerency (16) bij de scholieren in augustus op het VK zilver behaald met een evenaring van zijn clubrecord (1,94 meter); een maand later haalde hij op het BK opnieuw zilver, nu met 1,91 meter. Rowan doet al sinds zijn zesde aan atletiek. “In het begin was het zoeken naar een leuke hobby, maar toen ik begon met atletiek, wist ik dat het voor mij was. Nu focus ik me al zo’n twee jaar op hoogspringen, mede dankzij mijn trainer Björn Ringoot, waardoor ik al goede prestaties heb neergezet. Ik vind het tof dat ik genomineerd ben. Ik had het niet verwacht.” (PG)

Rowan Mommerency is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Rowan Mommerency