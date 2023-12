Stem Ronny Pollet tot Krak van Ichtegem

Ronny Pollet (66) uit de Arthur Coussensstraat in Ichtegem is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Prestoloop, maar de sportieve zestiger mag nog enkele andere pluimen op zijn hoed steken. Ronny is al van bij de oprichting lid van de Ichtegemse Sportraad. Niet alleen richtte hij in Ichtegem loop- en wandelclub Presto op, hij was 30 jaar lang medeorganisator van het Loopcriterium van het Houtland, dat jammer genoeg dit jaar ophield te bestaan. “Het is moeilijk om opvolging te vinden voor de organisatie van een dergelijk event”, zegt Ronny. Volgend jaar verandert ook het concept van de Prestoloop. De traditionele stratenloop wordt dan vervangen door een Trail Run. (ED)

Ronny Pollet is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

