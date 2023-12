Stem Ronnie De Reese tot Krak van Blankenberge

Ronnie De Reese (77) is gepokt en gemazeld in het amateurtheater. Hij was vele jaren onderwijzer in d’Oefenschool en verving daar kort Ludo Suvée als directeur. Al in de vroege jaren negentig regisseerde hij in het KA Blankenberge leerlingentoneel, vandaag is hij al jaren de drijvende kracht achter toneelvereniging Onder Ons. “Hij schrijft niet alleen de stukken, hij regisseert ze ook, ontwerpt het decor en motiveert zijn spelers. En dit al vele jaren”, verwoordde een lezer het. Ronnie was ook de man achter de Blankenbergse Revue. “Wat een verrassing!”, reageert hij op zijn nominatie. “Een mooie waardering voor onze vereniging, maar ook voor het amateurtoneel in het algemeen.” (WK)

Ronnie De Reese is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Ronnie De Reese