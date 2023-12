Stem Roland Moerkerke tot Krak van Brugge

In november gaf Roland Moerkerke (77) na 34 jaar het voorzitterschap van de Brugse carnavalraad door aan Francis Degroote. Hij blijft actief als voorzitter van de oudprinsen van Brugge. Hij is al 54 jaar carnavalist en werd in 1985 verkozen tot prins carnaval van Brugge. Al die jaren heeft hij geijverd voor het voortbestaan van deze folklore: “In mijn jeugd was carnaval verboden in Brugge, bijgevolg trokken mijn ouders naar Heist. Carnaval is meer dan lachen en zuipen, het heeft een sociaal doel. Onze carnavalgroepen zorgen ook voor entertainment in rusthuizen. Mijn nominatie heb ik ook te danken aan 28 revues van ‘t Brugs Narrenschip. Of aan het feit dat twee generaties Brugelingen op mijn schoot heben gezeten, ik speelde 25 jaar Sinterklaas.” (SVK)

Roland Moerkerke is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

