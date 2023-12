Stem Roger Verleden tot Krak van Moorslede

Ook Rogers vader was kerkbaljuw en als oudste van acht kinderen mocht hij niet verder studeren maar in de voetsporen van zijn vader treden. “Voor één jaar zei ik”, aldus Roger Verleden (94). “Dat zijn er uiteindelijk 78 geworden.”

“Na mijn eerste communie werd ik al misdienaar voor 7 jaar. Ook heb ik 53 jaar delfwerk gedaan en na mijn pensioen op 78-jarige leeftijd deed ik nog altijd het onderhoud van twee kerkhoven. De functie was voor mij heel belangrijk. Er waren vroeger drie priesters en dus 3 missen ‘s morgens. Een hele voormiddag in de kerk en in de namiddag op het kerkhof. Je leert op die manier ook goed de gemeente kennen.” (RV)