Stem Robin Schollier tot Krak van Jabbeke

Robin Schollier (24) redde in april een echtpaar toen zij langs de Gistelse Steenweg in Jabbeke met de wagen tegen een boom reden. Twee minuten nadat Robin de passagiers uit het voertuig had gehaald, vloog de auto in brand. “Ik heb geen seconde getwijfeld en ben meteen uit mijn auto gestapt om die mensen te helpen. Ik voel me geen held, ik denk dat iedereen hetzelfde zou doen”, blikt Robin terug. De Zerkegemnaar werkt als garagist bij autogroep Raes en helpt ook bij zijn vader Stefaan Schollier in diens carrosserie. “Het echtpaar uit Roksem was gelukkig niet ernstig gewond. Ik heb niets meer van hen gehoord, maar ik hoop dat het goed gaat.” (BC)

Robin Schollier is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Robin Schollier