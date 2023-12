Stem Robert Vroman tot Krak van Harelbeke

Robert Vroman (87) bespeelt zijn draaiorgel nog altijd met evenveel enthousiasme als in zijn jeugd. Begin dit jaar ontving de muzikant de MechaMusica-award in het orgelmuseum De Zoeten Orgel in Leffinge. Op 1 oktober nam hij deel aan het BK draaiorgelspelen in Brasschaat als oudste draaiorgelspeler van het land. “Al was dat niets voor mij. De beste wint en dat was ik niet”, is Robert optimistisch over dat BK.

“Ik ben ook gewoon een optimist. Ik ben graag onder de mensen en speel nog zolang ik kan. Dat ik nu een van de Krak-kandidaten ben van Harelbeke is een hele eer”, voegt de Bavikhovenaar er nog aan toe. Je kan Robert Vroman contacteren op 0474 75 59 99. (RB)