Stem Robbe Dejonckheere tot Krak van Tielt

Robbe Dejonckheere (25) is sinds april 2021 het gezicht van d’Hespe en vierde dit jaar uitgebreid de zestigste verjaardag van het oudste jongerencafé van Tielt. Via zijn vriendin Lieze Baert heeft hij ook een bijzondere band met café Den Arend, dat zij uitbaat. Aan gezonde ambitie heeft hij geen gebrek, want Robbe kondigde aan dat hij het daar naastgelegen café Pièce Unique ook overneemt. In de loop van 2024 gaan Robbe en Lieze het concept van dat café helemaal omgooien. “Het nieuwe café de naam houden we nog even geheim moet een plek worden waar je op het gemak iets kunt drinken, maar waar ook ruimte is voor een feestje. Het zal een volledig nieuw sfeercafé worden, een beetje in de stijl van Den Arend. Tielt zal nóg meer bruisen.” (SV)

Robbe Dejonckheere is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

