Stem Ringo Haemers tot Krak van Kortrijk

Ringo Haemers (46) kan bijna driehonderd Gambiaanse kinderen helpen met vzw Gambiahelpers. Samen met zijn vrouw Sylvie D’Hondt richtte hij de organisatie op in 2018. Met een bedrag van tien euro per maand kunnen mensen een kind steunen. Zo krijgt het kind scholing, medische verzorging, voeding en kledij. Een jaar later kochten de Gambiahelpers een stuk grond om een Engelse school op te bouwen. Vandaag telt de school 83 leerlingen. Ringo kan niet werken wegens gezondheidsproblemen, maar dat geeft hem tijd om zich zo veel mogelijk in te zetten voor Gambia. “Ik reis drie keer per jaar naar Gambia en momenteel bouwen we bij aan de school zodat we drie nieuwe klassen kunnen openen in september”, vertelt Ringo. (SV)

Ringo Haemers is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Ringo Haemers