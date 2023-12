Stem Rik Cleenewerck tot Krak van Zonnebeke

Rik Cleenewerck (60) woont in de Leege Kouter in Zonnebeke. Hij is de vriend van Gina Sarrasin en vader van Kevin en Kelly. Sinds het ontstaan van de Zonnebeekse wandelclub de Drevestappers in 2017 is hij er secretaris. “We zijn een bloeiende club en dit jaar hopen we de kaap van 500 leden te halen. Op 28 april 2024 mogen we de nationale wandeldag organiseren waarbij we de jeugd aan het wandelen willen krijgen.” Rik raadt iedereen aan om te wandelen omdat je tot rust komt en in de mooie natuur bent. Het is ook een goedkope sport en het zorgt voor sociaal contact. Hij is blij dat door zijn nominatie de wandelsport in de kijker wordt gezet. (NVZ)

Rik Cleenewerck is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

