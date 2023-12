Stem Ria Huyghe tot Krak van Alveringem

Ria Huyghe (67) is in Alveringem penningmeester van de kerkfabriek en lid van de parochieraad, penningmeester van de toneelvereniging Voor Outer en Heerd, penningmeester van Neos Veurne, mantelzorger van meerdere mensen, en met haar achtergrond als boekhoudkundige staat ze mensen in nood met raad en daad bij. Ria ziet ook werk. Is ze lector in de weekendmis, dan neemt ze vooraf nog snel de borstel om het portaal te vegen. Of ze zet verse koffie. Of ze knapt meubeltjes op voor toneel. “Toeters en bellen hoeven niet voor mij”, zegt Ria. “Alle engagementen samen zijn bijna een voltijdse job, maar het zijn allemaal zaken waar ik échte voldoening uit haal.” (AB)

Ria Huyghe is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

