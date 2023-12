Stem Remi Delrue tot Krak van Wevelgem

Wie het wil maken in de sport moet er veel voor over hebben. Dat is zeker ook zo voor G-sporter Remi Delrue (17) die is aangesloten bij Boas, de Kortrijkse zwemclub voor mensen met een beperking. 60 tot 70 uur brengt hij door op school in SPWe Wevelgem, in het zwembad van Heule en op de fiets tussen de school en de zwemclub. “Die vele inspanningen renderen. Op het BK voor paralympische zwemmers behaalde ik dit jaar zes titels. Op het WK behaalde ik een bronzen medaille op de 100 meter vrije slag bij de U18 atleten.” Als jonge tiener behaalde hij overigens al een Belgische titel bij tafeltennis. Zijn droom: de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. (SL)

Remi Delrue is genomineerd voor Krak van Wevelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

