Stem Reginald Vermeersch tot Krak van Ledegem

Meer dan 45 jaar was Reginald Vermeersch (66) actief bij de ambulancedienst. “Ik ben gestart als stagiair brandweerman en ambulancier in 1978. Zo’n 25 jaar geleden werd ik verantwoordelijke voor de ambulancedienst Ledegem, maar sinds 1 oktober ben ik met brandweerpensioen. Verantwoordelijk zijn voor onze dienst 100 was geen eenvoudige opdracht, maar ik haalde er wel veel voldoening uit. Als hulpverlener blijf ik het nog steeds een van de mooiste uitdagingen vinden om vrijwillige brandweerman of ambulancier te mogen zijn.” Reginals zegt dankbaar en trots te zijn dat hij al die tijd deel kon uitmaken van een prachtig korps met veel toffe collega’s. (RV)

Reginald Vermeersch is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

