Stem Raymond Bailleul tot Krak van Zedelgem

Raymond Bailleul (73) rondde dit jaar een heel bijzonder project af. De Aartrijkenaar maakte een maquette van een van de barakken die in het voormalige krijgsgevangenkamp Vloethemveld in Zedelgem staan. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. “Ik heb er liefst twee jaar aan gewerkt. Liefst 3.000 steentjes kruipen in de muren. Steen voor steen heb ik die opgebouwd. Aan het dak ben ik bijna een jaar bezig geweest. In de barak staan 90 bedden, mijn vrouw Linda voorzag die allemaal van beddengoed en kussens. Een originele muurschildering heb ik nagemaakt. Volgend jaar wordt de maquette tentoongesteld in het bezoekerscentrum in Vloethemveld.” (BC)

Raymond Bailleul is genomineerd voor Krak van Zedelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

