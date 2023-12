Stem Rani Vincke tot Krak van Gistel

Rani Vincke (24) geldt als een van de sterkste sprintbenen in het atletiekveld. Op de 100 meter pakte ze in 2022 de bronzen plak op het Belgisch kampioenschap, op de 60 meter pakte ze zowel in 2021, 2022 als 2023 hetzelfde eremetaal. Ook een deelname aan het EK in München met de Belgische nationale ploeg staat op haar palmares. “Dit jaar liep ik op alle nummers vier persoonlijke besttijden, met de 11,46 seconden op de 100 meter als beste West-Vlaamse tijd ooit”, zegt Rani. “In 2024 hoop ik nog betere tijden neer te zetten. Misschien kan ik met de Belgian Rockets nog de Olympische Spelen in Parijs halen.” Rani volgt masterstudies stedenbouw aan de UGent. (TVA)

Rani Vincke is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

