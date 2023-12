Stem Quincy Coeck tot Krak van Staden

Quincy Coeck (41) startte in 2019 samen met Mieke Decherf (38) met de aanleg van een wijngaard achter hun woning. Op een oppervlakte van 7.500 vierkante meter werd een wijngaard met 3.200 planten aangelegd. Quincy volgde aan Syntra een driejarige opleiding wijnbouwer-wijnmaker. In 2022 brachten ze met succes hun eerste wijntjes op de markt. Kwaliteit staat voorop bij Quincy en Mieke. “Naast kwaliteit en respect voor de natuur – zo gebruiken we geen insecticiden – is ook het lokale een belangrijk aandachtspunt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk lokaal te verkopen.” Het duo brengt in de toekomst ook een mousserende wijn op de markt. (BCH)

Quincy Coeck is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

