Stem Pol Horna tot Krak van De Panne

Nog altijd treedt Pol Horna (86) op met zijn Amusementsorkest en zijn Maxi Big Band, en hij denkt nog lang niet aan ophouden. “In de oorlogsjaren ben ik grootgebracht in een dancing, en die muziek sprak me aan. Muziek is altijd de rode draad in mijn leven geweest, hoewel mijn muzikale carrière over een gevarieerd pad is gelopen. Ik heb gespeeld in de lokale harmonie, dancings, casino’s, op feesten… tot de opkomst van de discotheken bijna de doodsteek voor onze orkesten betekende. 25 jaar geleden ben ik weer gestart met concerten en treden we elk jaar op met ons Amusementsorkest, met een trouw team muzikanten, met mijn vrouw Julia en soms onze twee dochters.” (MVO)

Pol Horna is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

