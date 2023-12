Stem Pieter Vanhaverbeke tot Krak van Moorslede

“Mijn jongste dochter speelt hockey. Er wordt beroep gedaan op de ouders om scheidsrechter te spelen en ik had wel interesse om dat te doen. Ondertussen is het mijn derde jaar als scheidsrechter”, vertelt Pieter Vanhaverbeke (39). “Ik werd dit jaar genomineerd voor een scheidsrechterswedstrijd. Voor elke sporttak werd er één iemand geselecteerd uit alle inzendingen. Ik was de gelukkige voor de hockeysport. Ik voelde mij vereerd en ik wist niet dat mijn vrouw mij had ingeschreven. Als ik mij engageer voor iets, zet ik mij 200% in. Voor mij is het vooral ontspanning en een uitlaatklep. En qualitytime met mijn jongste dochter.” (RV)

Pieter Vanhaverbeke is genomineerd voor Krak van Moorslede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

