Stem Pieter Kesteloot tot Krak van Veurne

In 1992 zette Pieter Kesteloot (39) zijn eerste voetbalstappen, op het veld van WS Bulskamp. “Al snel was er een samenwerking met grote broer KSV Veurne, waar ik niet meer ben weggegaan. Ik heb het tot bij de reserven geschopt. Rond mijn 18de werd ik jeugdtrainer en in 2007 richtte ik een supportersclubje op. De toenmalige voorzitter Lieven Platevoet en huidig voorzitter Johan Samyn vroegen me toe te treden tot het bestuur, waarin ik sinds 2008 zetel. Jaar na jaar werd mijn takenpakket groter. Al mijn vrije tijd steek ik in de club. Noem het maar een passie. Er is altijd wel iets te beleven en je komt er alle rangen van de maatschappij tegen.” (MVO)

Pieter Kesteloot is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

