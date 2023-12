Stem Pieter Detombe tot Krak van Zwevegem

Pieter Detombe (35) is afkomstig van De Pinte, maar is sinds enkele jaren een Zwevegemnaar. Hij heeft een praktijk als psycholoog en een welzijnsjob aan de UGent. Met zijn project Club 150 zamelt hij geld in om op 17 maart 2024 mee te kunnen doen aan de 100 kilometer-run van Kom op tegen Kanker in Halle. Andere mensen doen mee, met eigen voornemens. “Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe mensen zichzelf kunnen overstijgen als er een sociale trigger is. Ik denk eraan om Club 150 verder te zetten. Er is alvast een blog die ik zal verderzetten. De krakverkiezing is een toffe wedstrijd en ik voel me vereerd dat ik bij de laatste vijf zit voor Zwevegem.” (RB)

Pieter Detombe is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

