Stem Philippe Monseweyer tot Krak van Oostende

Philippe Monseweyer (67) is secretaris van de vzw Paulusfeesten, de organisatie die in 2023 de 50ste editie van de stadsfeesten vierde. “Ik ben in 1975 begonnen als vrijwilliger aan de tap”, herinnert Philippe zich. Hij trad later toe tot het coördinatieteam en het bestuur. Philippe werd in 1991 voorzitter en zou dat blijven tot 2008. “Ik zag de feesten groeien en uitbreiden naar het plein voor de kerk”, zegt Philippe. Sinds een zestal jaar maakt hij opnieuw deel uit van het bestuur. Ik ben nooit weg geweest bij de feesten. Deze nominatie voor onze 50e editie is er eigenlijk voor een heel team van 300 medewerkers die elk jaar het beste van zichzelf geven. De Paulusfeesten kun je niet wegdenken uit de stad. De Oostendenaars houden van onze feesten.” (EFO)

Philippe Monseweyer is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

