Stem Philine Verbrugghe tot Krak van Oostrozebeke

Het damesvoetbal in Oostrozebeke heeft de wind in de zeilen. Dat is de vrucht van de inzet van enkele heel sportieve voetbalminded dames waaronder Philine Verbrugghe (33). Zij is beroepshalve aan de slag als directeur van basisschool ’t Nieuwland in Tielt en woont in de Gentstraat. “Ik ben keihard supporter van AA Gent. Sinds enkele jaren is damesvoetbal mijn dada. Vaak wordt gezegd dat meisjes niet kunnen voetballen maar wij gaan het tegenovergestelde bewijzen. Ons eerste doel is het voetbal beter toegankelijk maken voor de meisjes. Wij komen uit het niets en hebben nu al een ploeg in tweede provinciale, een team U16 en een 60-tal meisjes dat bij ons traint.” (CLY)

Philine Verbrugghe is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

