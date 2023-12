Stem Paul Vandepitte tot Krak van Alveringem

Paul Vandepitte (81) is drijvende kracht bij Okra Stavele. Hij is zeventien jaar bestuurslid en nam gaandeweg de taken van voorzitter Wilfried Laureys over. “Er waren geen andere kandidaten. Maar ik zou niet willen dat Okra Stavele kapot gaat! Wij hebben 86 leden en brengen vele mensen samen. Het feit dat ik de administratie moest doen, heeft mij over de streep getrokken om computerlessen te volgen. Uitnodigingen maken, boekjes ronddragen, mails beantwoorden; praktisch elke dag doe ik iets. Een koppel Stavelenaren voelde zich veel te jong voor Okra. Ze bedachten zich en komen nu graag omdat er veel te doen is. Zien dat de mensen content zijn, maakt me blij.” (AB)

Paul Vandepitte is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

