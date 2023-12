Stem Patrick Vermeulen tot Krak van Lichtervelde

Patrick Vermeulen (62) en zijn vrouw Martine Goegebeur (62) wonen in de Beverenstraat. Hij is gepensioneerd. Patrick staat elke weekdag ’s ochtends aan het zebrapad in de Statiestraat om de schoolkinderen te helpen oversteken. “Dat doe ik al zes jaar, maar daarnaast ga ik op ziekenbezoek, vooral bij alleenstaanden en werk ik als vrijwilliger in het woonzorgcentrum waar ik wandel met de mensen uit de afdeling dementie. Bij het Rode Kruis ben ik al 42 jaar vrijwilliger.”

“Ik doe dat vrijwilligerswerk graag en zeg altijd: als je vrijwilligerswerk doet, moet je het graag doen. Anders moet je er niet aan beginnen.” (JW)