Stem Patrick Verheye tot Krak van Dentergem

De veerkracht van Patrick Verheye (57) is ongelofelijk. Hij kreeg in november vorig jaar een beroerte, maar slaagde er in om in amper zeven maand opnieuw te leren stappen én praten. Als dank maakte hij het boek ‘De Praatkameraad’ om lotgenoten bij te staan. Het gaat om een boekje met pictogrammen zodat patiënten kunnen aanduiden wat ze bedoelen als ze zelf niet uit hun woorden raken. “Sindsdien is de respons immens geweest”, glundert Patrick. “Intussen heb ik met Eerste Hulp bij Communicatie (EHBC) een tweede boekje uit. Ziekenhuizen contacteerden me, we lanceerden www.depraatkameraad.be en we werken aan een app. (vadu)

Patrick Verheye is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

