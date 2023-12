Stem Patrick Geryl tot Krak van Koksijde

Patrick Geryl (64) is nu nog aan de slag als molenaar in de Zuid-Abdijmolen, maar volgend jaar gaat hij met pensioen. Hij werkt al sinds 1980 voor de gemeente. Eerst als schrijnwerker, en in 1989 werd hij molenaar. Intussen is hij een van de laatste molenaars van het land. Patrick gidste de voorbije decennia duizenden toeristen en scholen in en rond de molen. “Deze nominatie is een eer en het is een teken dat ik toch iets betekend heb voor de gemeente en voor de vele bezoekers. Deze molen is en blijft een belangrijk uithangbord voor de gemeente.” In zijn vrije tijd is de rasechte Koksijdenaar ook adjudant bij de brandweer en ambulancier. (API)

Patrick Geryl is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Patrick Geryl