Stem Patrick Dewispelaere tot Krak van Oostkamp

Patrick Dewispelaere (57) uit de Stokhovestraat in Waardamme is de vaste elektricien van de gemeente Oostkamp maar daarnaast is hij ook actief voor de technische installatie van een groot aantal evenementen in Waardamme en Oostkamp. Patrick is een van de organisatoren van Schaperock, met een winter- en zomereditie. “Ik help graag mee om de verenigingen veilige elektrische installaties maar ook andere technieken te bieden.” Hij doet dit onder andere bij het bal van de Bollaerts, de koninklijke harmonie Deugd baart vreugd, Waardamme swingt en de Trail d‘Oostkamp. Patrick zorgt er ook voor dat er overal stroom is op Parkpop. (GST)

Patrick Dewispelaere is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

