Stem Patrick Allemeersch tot Krak van Beernem

Een jaar geleden kondigde de goedlachse slager Patrick Allemeersch (66) zijn pensioen aan. Toch werd het er niet echt kalmer op. Patrick zet zich nog steeds in voor de Beernemse Dorpsvrienden en de atletiekclub. “Als men me vraagt voor een barbecue of souper dan help ik graag. Ik help ook elk jaar de sneukeltocht van de Dorpsvrienden organiseren, dit jaar al voor de 29ste keer. Ik stippel mee het parcours uit en sta in voor de hapjes. Ook bij de atletiekclub steek ik graag een handje toe. Zolang ik gezond ben, zal ik anderen blijven helpen. Normaal ben ik niet de man die in de belangstelling staat en ik had dit niet verwacht, maar deze nominatie doet deugd.” (AV)

Patrick Allemeersch is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

