Stem Patricia Descamps tot Krak van Avelgem

Patricia Descamps (58) zet zich in voor Halima Dione, een vereniging tegen armoede in Senegal. “In 2013 leerde ik mijn man kennen, hij is Senegalees. Ik werd mij nog meer bewust van het feit dat ik iets wou doen door de verhalen over zijn thuisland waar ik dit jaar voor het eerst geweest ben. Door de erbarmelijke omstandigheden ben ik in actie gekomen. Ik steun daar een schooltje waar ik voor schoolgerief, leesbrilletjes, water, eten en kledij zorg. Ook speelgoed en leesboekjes worden ingezameld. We hebben ook nieuwe banken gekocht, matrasjes, … Hier heb je instanties voor mensen in nood, daar niet. Een kind blijft een kind, honger blijft hetzelfde.” (ELD)

Patricia Descamps is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

