Stem Patricia Bouvry tot Krak van Spiere-Helkijn

Sinds twee jaar zet Patricia Bouvry (62) zich in voor het organiseren van de seniorensport in de gemeente. Samen met een team onder begeleiding van Maurice Delcour organiseert ze wandeltochten, fietstochten, petanquewedstrijden… “Twee jaar geleden ging ik met vervroegd pensioen. Ik wilde niet zomaar thuis zitten en besloot me te engageren voor de gemeente. Het is nog leuker dan ik had gedacht. We komen veel samen, maken plezier. De mensen zijn enorm vriendelijk en bereidwillig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. En Maurice is als het ware een mentor voor ons. Ik leer hoe we evenementen organiseren, waarmee we rekening moeten houden…” Patricia heeft de smaak te pakken, en dat is goed nieuws voor de senioren. (SVD)

Patricia Bouvry is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

