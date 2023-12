Stem Pascal D’hondt tot Krak van Spiere-Helkijn

Pascal D’hondt (66) is al enkele jaren een van de meest opvallende vrijwilligers in Spiere-Helkijn. Hij is dagelijks op weg om te helpen: “Als mensen mij nodig hebben, dan sta ik paraat. Al van sinds ik klein was hou ik ervan om anderen te helpen. Minder mobiele mensen naar het hospitaal voeren, boodschappen doen voor anderen of een beetje opruimen in de tuin. Ik ben bijna de ideale man”, grapt hij. “Ik kan niet stilzitten. En op café zitten zegt me niets, want ik drink niet.” Naast alle dagelijkse activiteiten staan deze maanden vooral in het teken van thema’s. Zo draaft Pascal op als Sinterklaas en als Kerstman. “Het zijn enorm drukke weken, maar ik haal er enorm veel plezier uit. Ik kom onder de mensen, en ben altijd in voor een babbel.” (SV)

Pascal D’hondt is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

