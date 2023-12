Stem Oshin Derieuw tot Krak van Kuurne

Bokster Oshin Derieuw (36), die al enkele jaren in Kuurne woont, vertegenwoordigt volgend jaar ons land op de Olympische Spelen in Parijs. Momenteel is ze wereldkampioen bij de lichtste klasse onder 66 kilogram. Het is dus geen katje om zonder handschoenen vast te pakken. “De liefde voor de sport ontdekte ik toen ik toevallig samen met een vriendin ging kijken naar een bokswedstrijd in Roeselare”, vertelt ze. “Daar kreeg ik de smaak te pakken, en nu ben ik dagelijks in de sporthal te vinden.” En volgend jaar zet ze Kuurne misschien wel sportief in de verf met een bronzen, zilveren of gouden plak op de Olympische Spelen. (TV)

Oshin Derieuw is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

