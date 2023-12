Stem Oliver Luyckx tot Krak van Gistel

Dit jaar viel Oliver Luyckx (20) in de prijzen tijdens de Helleborus Floral Award, een wedstrijd voor floristen en studenten bloemsierkunst. Na zijn middelbaar besloot hij bewust een praktijkgerichte Syntra-opleiding te volgen. Dit jaar trok hij ook naar het internationale instituut Boerma in Aalsmeer bij Amsterdam. “Ik ben nog altijd ontzettend graag met bloemen bezig. Ik werk deels bij de bekende florist Geert Pattyn uit Wervik en begon parttime met mijn eigen online bloemenwinkel, www.olliesflowers.be. Ik wil mensen simpelweg gelukkig maken met bloemen.” Ouders Inge en Frederik zijn zaakvoerders van Tuincentrum Luyckx in de Snaaskerkestraat. (TVA)

Oliver Luyckx is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

