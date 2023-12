Stem Oleksandr Rumyantsev tot Krak van Blankenberge

Van een vliegende start gesproken: Oleksandr ‘Sasho’ Rumyantsev (26), de Blankenbergse kunstenaar met Oekraïense roots die door een virus op één oog blind werd, exposeerde onlangs nog in Luxemburg en Madrid, en kreeg van Michel Van den Brande een duwtje in de rug.

Zijn Krak-nominatie neemt hij ook graag mee. “Ik ben daar heel dankbaar voor, en ik ben ook blij met mijn nominatie als Krak van Blankenberge. Het is een hele eer, en een stimulans om als kunstenaar voort te blijven groeien”, aldus Oleksandr. (WK)

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

