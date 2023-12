Stem Noor Debouck tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Noor Debouck (18) is libero bij Asterix Avo Beveren in de hoogste klasse van het Belgische damesvolleybal. Bovendien mocht ze dit jaar ook meedoen aan het EK met de Yellow Tigers en trok ze met diezelfde nationale ploeg naar het olympisch kwalificatietornooi in Japan. “Een zot jaar en een bevestiging dat ik opnieuw een stap in de goeie richting heb gezet”, glundert Noor, die ergotherapie studeert. Noor stamt uit een echt volleybalgezin en begon destijds bij Vlamvo Vlamertinge. “Ik moet veel opofferen en ik heb een drukke agenda. Zo zat ik vorige week nog in Polen. Het is het echter allemaal waard en deze nominatie doet mij dan ook enorm deugd.” (API)

Noor Debouck is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Noor Debouck