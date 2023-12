Stem Nicolas Cool tot Krak van Torhout

Nicolas Cool (42) woont momenteel in de Weststraat in Roeselare, maar is verknocht aan Torhout. Hij is getrouwd met de Torhoutse Sharon Passchyn (37), met wie hij twee kinderen heeft: Wolf (5) en Lola (2). Hij is ondernemer in de fietsenbranche, met name in het bedrijf Raida. “De voorbije zes jaar ben ik voorzitter geweest van de koepel Torhout Handelt, die de plaatselijke handelszaken verenigt”, zegt hij. “Ik hou ervan om van niets iets te maken. We slaagden erin om de Torhoutse straatcomités samen te brengen in één organisatie. Dat zorgde voor een nieuwe dynamiek. De handelaars leerden elkaar kennen en bleven niet op hun eilandje werken. Ze sloegen de handen in elkaar voor evenementen. Zo werden de Batjes weer op de kaart gezet.” (JS)

Nicolas Cool is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

