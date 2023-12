Stem Nick Beernaert tot Krak van Kortemark

The voice van Kortemark Nick Beernaert (51) is een muzikale duizendpoot. Hij woont met vrouw en kinderen in de Pastoor D. Vanhautestraat in Edewalle en werkt bij Orbo. Zijn echte thuis is het podium, want hij schitterde niet alleen in de The Voice 2019, maar hij kruipt regelmatig ook in de huid van Bono in U2be, de Vlaamse U2-tributeband, die in Vlaanderen en Nederland regelmatig op het podium staat. Daarnaast brengt hij ook al jaren Nederlandstalige muziek uit onder zijn eigen naam. Eind november ging Nick in het Entrepot in Brugge in première met zijn nieuwe coverband U-NICK. “Ik had dit nooit verwacht. De nominatie alleen al vind ik een eer.” (JD)

Nick Beernaert is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

