Stem Nette Verhulst tot Krak van Oostrozebeke

Nette Verhulst (21) stampte op 16-jarige leeftijd al haar eigen zaak uit de grond. Intussen is ‘Hairatelier By Nette’ gegroeid naar een zaak met behandelingen voor zowel haar als beauty. Ze startte ook ‘Atelier José’ op, een kledijwebshop genoemd naar haar grootvader. Ook waagde ze haar kans bij een missverkiezing. “Ik wou een stem zijn voor jongeren die niet durven zijn wie ze willen, die worstelen met zichzelf en hun zelfvertrouwen. Op 9 september werd ik verkozen tot ‘Miss Grace Benelux’, een titel die ik met heel veel trots draag. Met mijn extra stem als miss is het nu mijn doel om mij in te zetten voor mensen met minder kansen.” (SBR)

Nette Verhulst is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

